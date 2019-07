Arrestato nell’area Cantoni un pluripregiudicato di 55 anni

Nei pressi dell’area Cantoni i carabinieri della stazione di Legnano e gli agenti della polizia locale del comando di corso Magenta hanno tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, un 55enne.

Si tratta di un uomo con disabilità, pluripregiudicato, senza fissa dimora, gravato da mandato di cattura per i reati di resistenza, oltraggio, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento, percosse e interruzione di pubblico servizio.

L’arresto è avvenuto giovedì 11 luglio e l’uomo ultimamente e prima di tornare a Legnano, dove aveva dimorato in passato, era stato più volte deferito in stato di libertà a Milano, dove si era reso colpevole di comportamenti simili nei confronti dei turisti e dei passanti tra piazza Duomo e piazza Cordusio, nonché ai danni di agenti della Polizia Locale.

L’uomo è stato portato in carcere a Busto Arsizio.