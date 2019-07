Auto in fiamme allo svincolo, conducente illeso

Inizia male la settimana per un automobilista che stava transitando sulla A8/A26 Gallarate Gattico intorno alle 6 del mattino. La sua auto infatti, all’altezza dello svincolo di Besnate, ha preso fuoco per cause accidentali.

Il conducente che viaggiava in direzione Milano è comunque riuscito ad abbandonare il veicolo prima che fosse troppo tardi ed è stato lui stesso a lanciare l’allarme.

Sul posto sono così arrivati -oltre alla Polizia Stradale- i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo intervenuti con un’autopompa: hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.