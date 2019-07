Autovetture con intestatari fittizi, sei sequestri in un mese

Duro colpo inferto dalla Polizia Locale ai conducenti che circolano con autovetture appartenenti ad intestatari fittizi. Fenomeno di larga diffusione che non sfugge agli agenti del comando di Piazza Repubblica che giovedì 11 luglio hanno proceduto al sequestro ai fini della confisca della sesta autovettura in poco più di di mese.

Alla guida, un giovane cittadino albanese del 1989 denunciato inoltre per l’inosservanza delle leggi sull’immigrazione in quanto privo di permesso di soggiorno. Lo scopo di chi circola con veicoli intestati fittiziamente è quello di sottrarsi ai provvedimenti di polizia Stradale se non addirittura commettere reati tentando di eludere le indagini degli inquirenti . É un lavoro capillare e meticoloso che la Polizia Locale svolge grazie alle dotazioni tecnologiche volute e messe a disposizione dall’Amministrazione del Sindaco Alessandro Fagioli.

«Ancora una volta i nostri agenti dimostrano concretamente la loro capacità di presidiare il territorio con operazioni che mirano al rispetto delle leggi. La mia Amministrazione ha dimostrato in questi anni come le cose possono cambiare, se c’è la volontà politica. Rispetto al passato la città è certamente più sicura ma è evidente che bisogna continuare con attività quotidiane senza mai abbassare l’attenzione, ed è quello che faremo anche nei prossimi mesi», dichiara il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli.