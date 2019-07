“Basta morti in mare, no ai porti chiusi”: alle 18 presidio in piazza del Garibaldino

«Basta con questa disumana politica che non porta a nulla e gioca con le paure delle persone». La posizione dei rappresentanti N Azione Umana di Varese su quanto sta succedendo in questi giorni nel Mediterraneo dopo l’approvazione del Decreto sicurezza bis, verrà ribadita questa sera – venerdì 5 luglio alle 18 – con un presidio di protesta in piazza del Garibaldino a Varese.

«Diamo appuntamento a quanti, come noi, sono disgustati da questa politica che si basa solo su falsità e gioca con le paure delle persone – dicono gli esponenti varesini del movimento che invoca politiche più umane e solidali in tema di soccorsi in mare e accoglienza di rifugiati e migranti – Diciamo basta ai morti in mare, porti aperti subito».