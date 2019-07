Besozzo suona rap e blues, appuntamento in Cortile

Dopo le entusiasmanti date di Varese con il leggendario Keb’ Mo’ e la scatenata Arrianna Antinori il Black & Blue chiude a Besozzo nel Cortile del Palazzo Comunale con due date di grande musica tra blues e rap. Il 19 luglio ci si sposta nel cortile del Comune di Besozzo per il concerto di Big Pete Pearson & The Gamblers. Quello che è stato definito il Re del Blues dell’Arizona, a più di ottanta anni calca i palchi di mezzo mondo con la sua voce possente che ci riporta al blues più vero. Con lui gli entusiasmanti Gamblers. Ingresso intero 10€ – ridotto riservato ai soci B&B e residenti a Besozzo 8€

Sempre a Besozzo serata dedicata alle sonorità che guardano al funk e al R’n’B dei Mood Pusher in un crossover che ci traghetta verso l’ospite conclusivo: il rapper italiano Kaso, attivo sulla scena dagli anni ‘90. Il 20 luglio salirà sul palco per presentare i suoi ultimi brani, in cui aggiorna il suono dell’Hip Hop più classico arricchendolo di inserti suonati dalla sua nuova band. Ingresso libero.

In entrambe le serate sarà attivo un servizio ristoro a cura della pro Loco di Besozzo. Per maggiori informazioni: www.blackbluefestival.com.

Evento in collaborazione con Comune di Varese, Comune di Besozzo, Comune di Albizzate e con la partecipazione di

Filmstudio 90 Ameno Blu Twiggy Varese The Family – Circolo di Albizzate MusicalBox Besozzo Madboys Eventi & Concerti Cantine Coopuf.

Programma

Venerdì 19 luglio ore 21.30

Comune di Besozzo, Via Mazzini 2a,BESOZZO

BIG PETE PEARSON & THE GAMBLERS (USA/I)

intero 10€ – ridotto riservato ai soci B&B 8€

Servizio ristoro dalle 19.30

(anche in caso di pioggia)

Sabato 20 luglio ore 21.30

Comune di Besozzo, Via Mazzini 2a, BESOZZO

KASO + MOOD PUSHER

intero libero

Servizio ristoro dalle 19.30