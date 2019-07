Biglietto Atm a 2 euro, scatta l’aumento con il nuovo Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità (STIBM).

Lo hanno deliberato la giunta comunale e l’agenzia del bacino di Milano, Monza, Lodi e Pavia: dal 15 luglio entreranno in vigore le nuove tariffe del trasporto pubblico.

Oltre all’aumento del biglietto da 1,5 a 2 euro, ci sono altre novità previste. Ci sarà un “biglietto breve”, che costerà meno, a partire dal 2020: le modalità e il prezzo devono ancora essere definite. Si potrà fare un abbonamento pluriennale, di almeno di 2 anni, dal prezzo di 297 euro (annui), pagabile in 12 rate da 27,5 euro al mese. L’abbonamento annuale ordinario costerà ancora 330 euro e resterà tale per almeno 3 anni.

Tutte le informazioni sul sito di Atm

Biglietto singolo: da 1,5 euro a 2 euro. La validità del biglietto, che continuerà a essere di 90 minuti prevederà l’utilizzo di più corse in metropolitana. In pratica con lo stesso biglietto, nell’arco dell’ora e mezza, si potrà entrare e uscire dai tornelli. Inoltre la validità del biglietto si allargherà ad altri 19 comuni attorno al capoluogo, compresi quelli della provincia di Monza e Brianza e di Rho-Fiera e Assago, attualmente considerate extra-urbane.

Biglietto giornaliero: da 4,50 a 7 euro

Biglietto per tre giorni: 12 euro

Biglietto settimanale: da 10 a 17 euro

Carnet 10 corse: da 13,80 a 18 euro e potrà essere condiviso

Biglietto settimanale 2×6 corse: eliminato

Abbonamento mensile urbano: da 35 a 39 euro

Abbonamento mensile under 26 e over 65 con ISEE da 16.000 € a 28.000 €: invariato a 22 euro

Abbonamento annuale ordinario: invariato a 330 euro (rateizzabili con 27,5 € al mese)

Abbonamento annuale under 26 e over 65: invariato a 200 euro

Abbonamento annuale disoccupati e ISEE sotto 6mila euro: invariato a 50 euro

Abbonamento under 14 e over 65 con Isee sotto 16mila euro: gratis (la soglia per i minori prima era di 10 anni)