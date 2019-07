Biologia e biotecnologia: le iscrizioni si aprono dopo l’open day

Si apriranno lunedì prossimo, 22 luglio alle 9.30, le iscrizioni ai corsi di biologia e biotecnologia all’Università dell’Insubria. I posti disponibili sono 130 posti per gli aspiranti biotecnologici e 260 per i biologi. La priorità di presentazione della domanda dà diritto all’iscrizione. Il numero chiuso è necessario per garantire le molteplici attività di laboratorio e i viaggi studio.

L’ateneo varesino ha deciso di aprire i suoi laboratori in una giornata di open day per dare l’ultimo assaggio del programma formativo proposto. Giovedì 18 luglio, è possibile visitare i laboratori di via Dunant 3 a Varese direttamente con i ricercatori e i docenti (partenze gruppi accompagnati anche dalla sede dell’open day di via Monte Generoso).

Secondo le recenti stime, la bioeconomia in Italia rappresenta un valore pari al 10% dell’economia nazionale, con la Lombardia come punto di riferimento. In questo contesto Varese e Canton Ticino rappresentano un importante distretto biotecnologico e offrono valide opportunità lavorative per laureati e dottorati in ambito biologico e biotecnologico. I dati Almalaurea indicano che i laureati insubri trovano numerosi sbocchi occupazionali in aziende, centri di ricerca, laboratori pubblici e privati, ospedali, tra Italia, Svizzera ed Europa.

Le biotecnologie sono chiamate a risolvere le sfide attuali della popolazione umana nel campo della salute, dell’alimentazione e dell’ambiente attraverso la produzione di nuove biomolecole (farmaci, nutraceutici, biocarburanti, bioplastiche), e la messa a punto di processi di biorisanamento ed economia circolare. La biologia permette la conoscenza degli organismi viventi a molteplici livelli, dalla molecola alle popolazioni, e rappresenta la base per lo sviluppo di nuovi approcci per risolvere i problemi della salute e della nutrizione, dell’ambiente e della sua salvaguardia.

Si ricorda che l’accesso alle lauree magistrali in Biotecnologie molecolari e industriali (doppio titolo con l’Università di Praga) e Biomedical sciences (doppio titolo con l’Università di Bonn) è libero e che sarà possibile, per i laureati in possesso di un titolo di laurea triennale in Biotecnologie e Scienze biologiche, presentare domanda di ammissione dal 18 luglio al 31 ottobre.