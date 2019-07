Brucia campo di grano, paura per il fumo

Autobotti da Milano, e Como, sirene, e una colonna di fumo che si vedeva da chilometri: l’allarme è scattato nel pomeriggio di sabato con una chiamata al 115: «Correte che brucia tutto».

Si trattava di un incendio in un campo di grano a Gerenzano lungo le Sacro Monte e Campo dei Fiori (solo come punto di riferimento: i campi nella zona posteriore di “Santino Moda“) che si è rapidamente esteso in alcuni comuni e sembrava minacciare anche un campo nomadi non distante dal rogo.

L’intervento dei vigili del fuoco con numerosi mezzi ha consentito di circoscrivere l’area delle fiamme.

Attorno alle 17.30 i mezzi erano sempre sul posto ma le fiamme oramai domate.