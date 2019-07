Cade dalla moto sulla statale

Le prime informazioni parlano di una caduta da moto quindi non vi sarebbero altri veicoli coinvolti.



È questa la prima dinamica di quanto avvenuto attorno alle 4 di oggi, sabato 13 luglio a Malgesso lungo la strada statale 629 nel tratto che si chiama Via per Brebbia (immagine repertorio).

Qui un motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo rovinando a terra: l’allarme al 112 è arrivato verso le 4.10 e sul posto è arrivata prima un’ambulanza dell’Sos di Travedona Monate, poi l’elisoccorso di Como.

Le condizioni del centauro paiono essere gravi: è stato immobilizzato e caricato a bordo dell’elicottero sanitario sul quale ha raggiunto un’ora dopo il pronto soccorso dell’ospedale di Circolo in codice rosso.

L’incidente è stato rilevato da una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Varese.