Cielo grigio e temperature in calo, ma nel weekend migliora

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 11 luglio, indicano che siamo ancora in una fase di instabilità, con cielo da velato a nuvoloso per estesi passaggi di nubi a media-alta quota da ovest a est. In serata tendenza a schiarite.

Fino al primo mattino possibili occasionali deboli sui settori occidentali. Nel pomeriggio a ridosso dei rilievi alpini piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, non escluso in serata interessamento anche a pianura centro-orientale.

Le temperature sono in lieve calo, le massime stazionarie. In pianura minime tra 17 e 20°C, massime tra 27 e 31°C.

L’evoluzione prevista è quella di un graduale miglioramento nelle giornate di sabato e domenica.