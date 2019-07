In consiglio comunale debutta Gavirate Civica

Poco meno di un’ora, larghe intese e un finale fuori programma. Seduta lampo del consiglio comunale di Gavirate dove l’opposizione si è presentata divisa in due gruppi: Viva Gavirate, candidatasi alle elezioni, e Gavirate Civica nata all’indomani del voto per volontà del consigliere Francesco Cassani.

All’ordine del giorno temi di ordinaria amministrazione o propedeutici all’azione futura e l’approvazione di variazioni del bilancio di previsione legate a diverse previsioni di spesa e di entrate.

I punti sono stati approvati per larga parte a maggioranza con l’astensione del gruppo Gavirate civica per quasi tutti i punti, compreso quello per l’elezione dei rappresentanti, designati dal Comune, nel CdA della Fondazione Scuola materna di Voltorre che sono stati Fabrizio Rovedati e Alessia Rovedati. Voto negativo, sempre di Cassani e Silvestri, sulla variazione di bilancio.

Il consiglio è stato dichiarato chiuso attorno alle 20 dal sindaco Alberio che poi ha dato la parola al consigliere Cassani per una comunicazione al pubblico presente. Cassani ha spiegato le motivazioni della sua scissione legata alla volontà di “difendere gli interessi generali della comunità di Gavirate”. Il discorso, partito da vicissitudini risalenti a 10 anni, è stato così momentaneamente interrotto dal sindaco che ha sciolto la seduta per lasciare liberi quanti “ conoscessero già tutte le vicende e non avessero intenzione di ripercorrerle”. Un gesto che ha indispettito il consigliere Cassani, sentitosi privato del diritto di parola anche se, i presenti, gli hanno fatto notare che la seduta era già stata dichiarata chiusa prima del suo intervento.