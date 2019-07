Controlli nella notte, identificazioni e denunce

L’attenzione dei Carabinieri della Provincia di Varese è sempre rivolta alla sicurezza ed è proprio in questa ottica che durante la scorsa notte i Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio con l’ausilio del nucleo cinofili Carabinieri di Casatenovo hanno svolto un servizio mirato nella città di Busto Arsizio.

Il pattugliamento era finalizzato alla prevenzione e repressione delle condotte pericolose poste in essere da chi è sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o abuso di alcool, effettuando numerosi controlli alla circolazione stradale ed ai luoghi di abnegazione dei più giovani, dai locali pubblici alle strade del centro, tra cui anche il Parco del Museo del tessile.

I Carabinieri, nell’ambito di questo servizio, hanno identificato circa 30 persone elevando contravvenzioni al codice della strada, inoltre hanno denunciato un trentenne peruviano, per violazione della legge sugli stranieri ed un uomo albanese per guida con patente falsa.

In particolare in prossimità del LatinFiexpo è stato segnalato in via amministrativa, ai sensi dell’ad 75 D.P.R. 309/1990, alla competente Prefettura per detenzione di una modica quantità di hashish un ragazzo di 20 anni, nonché rivenuti 3o grammi di hashish e una moderata quantità di cocaina.