Festa al Centro sportivo per il nuovo campo in sintetico

Un pomeriggio di festa e di sport sabato 6 luglio a Cantello, dove alle 15.30 verrà inaugurato il nuovo campo in sintetico realizzato al Centro sportivo comunale di via Santa Rita da Cascia.

L’inaugurazione sarà anche l’occasione per un open day dell’Usd Belforte Cantellese rivolto a tutti i ragazzini nati tra il 2007 e il 2013. Saranno loro, alle 16, ad inaugurare il nuovo campo, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Fino alle 17.30 i ragazzini potranno “testare” il campo con gli allenatori e gli istruttori in una piccola seduta di allenamento e giochi, mentre i dirigenti e lo staff del settore giovanile della società sportiva saranno a disposizione di mamme e papà per fornire tutte le informazioni sulle attività calcistiche per i più piccoli.

La giornata si concluderà con un ricco rinfresco finale.