Fridays for future a palazzo Estense per sostenere la mozione per l’emergenza climatica

Come sempre semplici, colorati, silenziosi e caparbi. I ragazzi di Fridays for Future Varese, che i varesini si sono ormai abituati a vedere ogni venerdì in piazza Monte Grappa, nella serata di oggi 15 luglio 2019, si sono presentati con i loro cartelli e silenziosamente hanno atteso l’apertura della seduta del consiglio comunale.

I ragazzi di FFF hanno poi seguito il consiglio, poichè al punto 7, l’ultimo della serata, è in discussione la mozione presentata da Luca Paris in uno dei consigli precedenti: la dichiarazione di emergenza climatica e ambientale, che già diversi consigli comunali in Europa hanno approvato.

Tra i primi a farlo in Italia, è stato il comune di Milano. A dare il buon esempio c’erano Regno Unito, Irlanda e oltre 500 consigli comunali soprattutto in Australia, Canada, Stati Uniti, Svizzera e Gran Bretagna, che avevano già dichiarato lo stato di emergenza climatica, impegnandosi davanti ai cittadini a ridurre le emissioni di gas serra, in tempi più brevi rispetto ai termini previsti negli Accordi di Parigi.

LA DICHIARAZIONE DI EMERGENZA CLIMATICA APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE DI MILANO