Approvata la mozione per l’emergenza climatica

È stata approvata la mozione presentata da Luca Paris in uno dei consigli precedenti per la dichiarazione di emergenza climatica e ambientale, che già diversi consigli comunali in Europa hanno approvato. La decisione è stata accolta con un applauso dai ragazzi Fridays for Future Varese che si sono presentati in consiglio comunale con cartelli per sostenere la causa. Contrari Lega, astenuti FI e Vigoni.