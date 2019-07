A Gallarate il primo defibrillatore condominiale in Italia

L’associazione nazionale amministratori di condominio vorrebbe farne un progetto nazionale. Ma in attesa che diventi universale, a Gallarate è già realtà: in via Cadolini c’è il primo defibrillatore condominiale d’Italia, disponibile per gli abitanti, i frequentatori di uffici e negozi, ma anche semplici cittadini.

La scelta è stata fatta dal Condominio “Le Terrazze”, al 7 della via Cadolini, dentro al centro storico di Gallarate.

L’idea è dell’amministratrice dello stabile, Simona Colombo, ed è stata guidata anche dal fatto che nell’edificio hanno sede anche diversi uffici ed esercizi commerciali. Oltre che ai frequentatori del palazzo, il defibrillatore potrà essere utile anche per i semplici cittadini che passano in zona: sarà infatti posizionata una targa all’entrata del condominio, per segnalare la dotazione.

I defibrillatori in uso in luoghi pubblici o privati, fuori dagli ospedali, sono del tipo semiautomatico. Che è “facile” da usare, ma è consigliata comunque la formazione specifica di un responsabile: per questo alcuni condòmini hanno frequentato un apposito corso tenuto dagli operatori della Croce Rossa di Gallarate.

Ogni anno in Italia si contano circa 70mila arresti cardiaci, 10mila solamente in Lombardia. Soltanto il 5% dei pazienti colpiti riesce a sopravvivere perché in caso di arresto cardio-circolatorio la vera battaglia è quella contro il tempo: per ogni minuto che passa, difatti, le probabilità di sopravvivenza diminuiscono del 10% circa e il tempo medio di intervento da parte del 118 è, in media, di 12-15 minuti.

Indispensabile accorciare i tempi: solo pochi giorni fa l’Anaci Lombardia, in congresso a Somma Lombardo, ha lanciato un progetto proprio per l’installazione di defibrillatori nei condomini.