Il Giardino degli Alpini apre definitivamente le porte agli olgiatesi

A partire dal prossimo mese di settembre il Giardino e la sede del Gruppo Alpini di Olgiate Olona (situati invia Medaglie d’Oro al civico 84) saranno definitivamente aperti al pubblico tutti i mercoledì sera dalle 21 alle 23, festivi esclusi. Giorno e orario sono stati stabiliti dal capogruppo Stefano Pavesi assieme agli Alpini e agli amici degli Alpini presenti all’assemblea del Gruppo tenutasi in data 8 luglio 2019. In via sperimentale, gli Alpini faranno in modo di provvedere all’apertura – per quanto possibile – anche durante le sere di mercoledì del corrente mese di luglio e in agosto.

L’apertura al pubblico del Giardino e della sede degli Alpini di Olgiate Olona rappresenta un punto di arrivo e allo stesso tempo un punto di partenza molto significativi, non solo per le nostre Penne nere ma per tutta la comunità olgiatese: un punto di arrivo per i nostri Alpini che dopo tre anni di impegno e dedizione hanno ora una loro “casa” – arredata in classico stile alpino – dove potersi ritrovare per pianificare le attivitàdell’associazione e dove dare il benvenuto a tutti coloro che decideranno di fare tappa, anche solo per un saluto o una chiacchierata amichevole; un punto di partenza invece per il Giardino, progetto fortementevoluto dall’Amministrazione Comunale che verrà utilizzato a scopo didattico dalle scuole, dagli asili e anche come luogo di svago per gli oratori della comunità.

Il Giardino – la cui piantumazione e manutenzione ordinaria è curata dagli Alpini – accoglie oggi fiori, piante e alberi, anche di dimensioni importanti, che danno vita ad un vero e proprio giardino botanico che potrà essere utilizzato per percorsi formativi o per attività durante le giornate ecologiche. I lavori di riqualificazione di quest’area di circa 3.000 mq di proprietà Comunale sono cominciati nell’estate del 2016, portati avanti dagli Alpini olgiatesi in collaborazione con amici e conoscenti, imprese cittadine e non, sempre con il supporto costante dell’Amministrazione Comunale. La cerimonia di inaugurazione del Giardino e della sede degli Alpini ha avuto luogo domenica 19 maggio 2019 alla presenza delle autorità, delle associazioni d’arma e civili e di tanti olgiatesi entusiasti di questa bella iniziativa.