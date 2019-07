Una grande giornata di scacchi a teatro

Domenica 7 luglio, in un caldo pomeriggio estivo e all’interno del suggestivo teatro S.O.M.S. di Caldana (Cocquio Trevisago), si è svolta la seconda tappa del neonato circuito. Nonostante la concomitanza con l’avvio del Campionato Italiano Giovanile, la fine della scuola anche per i diplomandi della scuola secondaria di primo grado e la giornata che stimolava un bagno nei vicini laghi, la presenza è stata anche questa volta elevata. Quattordici partecipanti sia al torneo under 16 sia a quello under 10, per un totale di 28 giovani scacchisti: la dimostrazione della piena riuscita della formula del Ci.Gio.Va.

La tappa di Cocquio ha visto alcune assenze, rispetto alla tappa azzatese, e alcuni nuovi ingressi: questo, unito a prestazioni del tutto differenti nelle due date da parte di alcuni giovani giocatori, ha portato un bel movimento in entrambe le classifiche. Ma andiamo con ordine.

Nel torneo Under 16 si è imposto, con il roboante risultato di 5,5 su 6, quindi imbattuto, Conti Federico. Subito a ruota, con solo mezzo punto di distacco, è arrivato Milani Federico Pietro. Terzo, a capo di un gruppetto a 4 punti, Lomazzi Alberto che prende l’ultimo posto per il podio per un migliore Bucholz (che non è una parolaccia ma un coefficiente di calcolo : se siete curiosi https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_Buchholz) con gli altri due giocatori sempre a 4 punti, Ji Zhendi e Tommaso Musto), Tra gli altri da sottolineare la prima e unica ragazza presente a questo giro, Martina Sala, che si è piazzata ottimamente al 7° posto con 3 punti.

Nel torneo Under 10 la battaglia per il primo posto è stata durissima: alla fine l’ha spuntata Leonardo Terranova con 5 punti, gli stessi di Luca Baluta : ma anche qui vale la solita parolaccia di cui sopra.

Nessuno spareggio con il sistema Bucholz per il terzo classificato dato che Cirea Francesco è stato il solo a fare 4,5 su 6. Da evidenziare il quarto posto di Rossella Premoselli, prima delle bambine stante la giovanissima età, con un ottimo punteggio di 4 su 6 (stesso punteggio del quinto, Federico Zangari).