Il grande tango arriva nel cortile del Comune

L’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza propone per Sabato 13 Luglio alle ore 21,00 nel Cortile del Palazzo Comunale di Castellanza (in caso di pioggia Sala Rotonda) il Concerto Spettacolo “Non solo tango” con la partecipazione di Alessandra Sonia Romano – Violino, Walter Bagnato – Fisarmonica, Angela Quacquarella e Mauro Rossi – ANyMA Tango.

Lo spettacolo, prevede un susseguirsi di musiche classiche brillanti e virtuosistiche, alternate con Tanghi e Milonghe dalle melodie sensuali arricchite dalle coreografie dei ballerini che al termine del concerto coinvolgeranno il pubblico in un unico volteggiare di insegnati, allievi, principianti e semplici curiosi…

Alessandra Sonia Romano ha studiato al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano con Paolo Borciani. Ha concluso il corso superiore studiando a Ginevra con Corrado Romano e successivamente laureandosi al Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia. Ha seguito corsi di perfezionamento con i più importanti violinisti in Italia, Francia, Israele, Germania.

In seguito ad un’audizione con la celebre violinista e didatta Dorothy Delay alla “Julliard School” di New York, è stata segnalata al “Royal College of Music” di Londra, dove ha studiato con Itzhak Rashkovsky conseguendo la prestigiosa laurea per solisti “Associate of the Royal College of Music – Violin Preforming”. Appassionata di musica ebraica, si è specializzata presso il Kibbutz Elion in Galilea, in particolare approfondendo il repertorio violinistico di Ernest Bloch. Suonando il “Violino della Shoah”, ha eseguito Nigun di Bloch per l’incontro fra il Cardinale di Milano Angelo Scola e il Rabbino Capo Alfonso Arbib, alla Sinagoga Centrale di Milano. Ha partecipato al viaggio “In Treno per la memoria” e si è esibita presso il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau e il Teatro Nova Huta di Cracovia. Sta facendo concerti in duo con il pianista Bruno Canino a Cremona, all’Auditorium della Verdi e a a Cernobbio per la stagione musicale della Società dei Concerti. All’attività concertistica sia solistica che cameristica, affianca quella didattica. Si occupa dell’ideazione e della realizzazione di eventi musicali come consulente per alcune associazioni culturali e per alcuni Comuni. È socia fondatrice del Rotary Club Milano Precotto San Michele e stà partecipando a diverse iniziative rotariane nella città di Milano

Walter Bagnato, si è brillantemente diplomato col massimo dei voti in pianoforte nel Luglio 2001 presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari sotto la guida del M° Francesco Monopoli. Ha partecipato fin da piccolo a numerosi concorsi risultando sempre tra i vincitori e ha seguito corsi di alto perfezionamento pianistico con il M° Hector Pell la Prof.ssa Marisa Somma e il M° Sergio Perticaroli e con Alessandro Gwiss. Svolge un’intensa attività concertistica, sia come solista, in formazione da camera. Ha frequentato un corso di qualificazione professionale per professori d’orchestra tenuto dalle prime parti del “Teatro alla Scala” ed è stato pianista accompagnatore durante un master per artisti lirici tenuto dal regista Francesco Esposito. Sempre nell’ambito del teatro lirico, è stato Direttore di palcoscenico nel “Barbiere di Siviglia” del Bitonto Opera Festival 2006. Nell’Agosto 2003 ha suonato con l’Orchestra Sinfonica Internazionale Giovanile “Fedele Fenaroli” di Lanciano diretta da Bruno Aprea. Inoltre dirige l’Ensemble Vocale “Ars Nova” con cui svolge un’intensa attività musicale da quasi dieci anni, è inoltre pianista accompagnatore del Coro dell’Università Statale di Milano, e del coro Sestorigo di Sesto S. Giovanni. Ha frequentato un Corso per direttori di coro organizzato dall’Arcopu tenuto dal M° Luigi Leo nel Settembre 2006. Alla passione per la musica classica, affianca quella per il tango argentino, la musica etnica ed il jazz: suona infatti la fisarmonica con la quale ha registrato svariati CD ed effettuato numerosi concerti in Festival e rassegne musicali del settore Ha collaborato inoltre con le Edizioni Curci per la revisione pianistica di alcune opere per mandolino e pianoforte. Attualmente è compositore e musicista di scena per la compagnia di teatro – danza della coreografa Sisina Augusta con cui si è esibito in svariati spettacoli. Ha tenuto concerti, oltre che in Italia, anche in Albania, Francia, Spagna, Germania, Turchia con il patrocinio dell’ETI (Ente Teatrale Italiano) e degli Istituti Italiani di Cultura. Ha conseguito nel 2004 la Laurea in lettere moderne presso l’Università di Bari discutendo una tesi musicologica sul “Parsifal” di R. Wagner. E’ inoltre diplomato col massimo dei voti in Didattica della Musica presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari. Svolge l’attività di Docente curricolare di Educazione Musicale e Pianoforte presso la Scuola secondaria di I grado.

Angela Quacquarella, già ballerina e coreografa di danza classica e moderna, insegnante diplomata alla Royal Academy of Dancing e alla Imperial Society Teachers of Dancing. Diplomata bronzo, argento e oro in Tango Argentino, Vals e Milonga dall’ A.N.M.B. Studia e si aggiorna continuamente con i migliori maestri italiani e argentini. Trova nel Tango, e soprattutto nel sodalizio artistico e sentimentale con Mauro Rossi, l’espressione artistica più vicina e più consona al suo temperamento e alla sua sensibilità musicale. Mauro Rossi, allievo e ora collaboratore del Maestro Marco Palladino, già ballerino e competitore di Tango rgentino in Classe Internazionale, studia e si perfeziona continuamente, insieme alla sua compagna Angela, con i migliori maestri internazionali (Nora Witanowsky e Juan Carlos Martinez, Alejandra Arrue e Sergio Natario, Corina De La Rosa e Julio Balmaceda, Marcelo Varela e Analia Vega, Lucas Di Giorgio e Soledad Chaves, Erica Boaglio e Adrian Aragon, Federico Moreno, Pablo Ojeda e Beatriz Romero, Sergio Cortazzo e Soledad Rivero, Sebastian Arce e Mariana Montes, Alejandra Obert e Adrian Veredice,……). Insieme, ANyMA insegnano stabilmente a Milano e provincia, dove sono direttori della scuola stabile di tango argentino “ANyMA TANGO” presso Arabesque, a Garbagnate Milanese (Mi) e sono chiamati in Italia e all’estero per stages, esibizioni, serate, spettacoli e conventions. Sono specializzati nell’insegnamento della Chacarera, ballo folkloristico argentino. Partecipano a eventi televisivi e teatrali e sono stati co-organizzatori del Festival di tango argentino “Finaltango”, che li vede presenti, già dallo scorso anno, in qualità di maestri ospiti. Nell’agosto del 2008 ballano al VI° Campeonato Mundial de baile de Tango a Buenos Aires (Argentina). Ballerini protagonisti dal 2009 negli spettacoli: “TANGO DI PERIFERIA” del Teatro Blu di Varese e “PER LONTANANZA” di Stefano Piro col gruppo “Re-Volver al tango”. Organizzatori e ballerini della “GRANDE FESTA ARGENTINA DI PRIMAVERA” che si tiene ogni anno a Cesate (MI) con il patrocinio del Consolato Argentino. Organizzano “La Milonga de la Morocha” la seconda domenica del mese c/o “Sabor Latino” a Desio (MI). Maestri ospiti per la stagione 2009-2010 e 2010-2011 al Caffè Caribe di Milano in occasione dei “10 Anni di tango al Caffè Caribe” Insegnano stabilmente anche al MELOGRANO di Castellanza (VA).