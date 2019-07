Incendio in una fabbrica di Legnano

Un incendio si è sviluppato intorno alle 20 e 30 in una fabbrica in via dell’Amicizia 2 al confine tra Legnano e Castellanza, dietro il centro commerciale Unieuro. Da prime e sommarie informazioni si tratterebbe di un’azienda specializzata nella lavorazioni di metalli. L’alta e densa colonna di fumo, visibile da molto lontano, ha suscitato molto allarme tra i lettori. Sul posto molte unità dei vigili del fuoco provenienti da Milano e da Varese. L’incendio è sotto controllo. (seguono aggiornamenti)