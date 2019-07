Incidente sulla statale, ottantenne all’ospedale

Uno schianto che ha bloccato le auto nel mezzo della statale, verso le 9 di giovedì: una che sta uscendo da uno stop, con la conducente che non vede il veicolo che sopraggiunge dalla sinistra. Risultato: ambulanze, polizia locale consorziata di Cocquio – Rancio – Cugliate e disagi al traffico.

È successo tra via Milano e l’intersezione di via Piave a Cocquio Trevisago.

Lo scontro è avvenuto in un incrocio non distante dal cimitero del paese in una intersezione già al centro di sinistri stradali, anche gravi.

Sul posto, oltre alla pattuglia della locale, anche un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Gavirate che ha visitato sul posto due delle persone coinvolte – una donna di 47 e un uomo di 53 anni – oltre all’anziano, portato in codice verde al pronto soccorso di Cittiglio.

Solo la velocità del veicolo che percorreva la Statale, risultata conforme alle regole della strada per quel tratto, quindi inferiore ai 50 orari, ha permesso che le condizioni dei feriti non fossero più gravi.