“Sono innocente non ho ucciso Lidia”

Alle 9.33 in completo grigio e camicia bianca Stefano Binda ha fatto ingresso in aula nella prima assise d’appello di Milano e invitato dal presidente ha subito preso la parola rivolgendosi alla sorella di Lidia Macchi presente in aula: “Stefania io sono innocente. Non l’ho uccisa io, non so nulla di quella sera, ero a Pragelato dall’uno al sei (del gennaio 1987 ndr), ricordo di due pullman di persone e solo al ritorno ho appreso della notizia”.

“Sono estraneo a tutti i fatti, non ho mai spedito né fatto avere nulla di anonimo a chicchessia, mai nella mia vita. Non ho ucciso e sono innocente”.

L’udienza è proseguita con la discussione del procuratore generale Gemma Gualdi.

(seguono aggiornamenti)

TUTTI GLI ARTICOLI SU LIDIA MACCHI