La Casetta Pop si rinnova, con l’aiuto di grandi e piccini

Una nuova intensa settimana di attività alla Casetta Pop al campetto di via Adige ad Angera inizia con un grande laboratorio di sistemazione (per adulti) e creatività (per bambini) nella mattinata di sabato 20 luglio dalle 8.30 a mezzogiorno.

L’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale richiede la partecipazione di qualche volontario e prevede di dotare gli adulti di pennello e vernice per rinfrescare pareti e arredi, mentre i bambini, con l’aiuto delle educatrici dell’Aquilone, potranno darsi da fare con tanti gomitoli di lana colorata per creare degli “Ojos de dios“, tipiche decorazioni sudamericane.

A tutti i partecipanti sarà offerta una merenda a metà mattinata.

L’idea è che la casetta, tutta rinnovata, possa poi accogliere bambini di ogni età, da 0 a 99 anni, martedì 23 luglio dalle ore 16 alle 19 laboratorio di burattini e buffi personaggi da costruire con materiale da riciclo. Per partecipare è necessario arrivare alla casetta muniti di una bottiglietta di plastica da mezzo litro e qualche vecchio quotidiano. L’attività e la merenda (alle ore 17), sono per tutti gratuite.

Le iniziative, gratuite e aperte a tutti, sono organizzate dal Comune di Angera con la collaborazione della Cooperativa l’Aquilone.

Per maggiori informazioni contattare Chiara al 393 9130213 oppure www.angera.it