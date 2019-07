La passeggiata sonora è guidata dalla cavalletta

Un’esperienza di lettura, di ascolto ed esplorazioni sonore a partire da un libro: “La cavalletta – passeggiata sonora per piccoli esploratori di natura”.

A proporre l’esperienza a tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 7 anni, è la Biblioteca comunale di Albizzate che invita i bambini nel cortile del Municipio (piazza IV novembre) per la mattinata di sabato 13 luglio, alle ore 11.

Qui l’educatrice Maria Cannata prenderà i bambini per mano per accompagnarli in questo viaggio alla scoperta di oggetti e strumenti sul filo di una storia, dei suoni del prato e delle stagioni.

Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un adulto ed è invitato a portare con sé una coppia di pettini per il laboratorio.

La partecipazione è gratuita ma è gradita la prenotazione scrivendo a biblioteca@comune.albizzate.it oppure 0331 985277.