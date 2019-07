Lucine di Leggiuno, l’edizione 2019 non ci sarà

Il gruppo Lucine di Leggiuno ha confermato che quest’anno l’evento non avrà luogo e l’edizione 2019 non ci sarà.

Ecco il loro comunicato: “L’incredibile successo dell’iniziativa ha trasformato una manifestazione di paese in un evento a rilevanza nazionale, con una copertura mediatica inimmaginabile. Anno dopo anno, centinaia di migliaia di visitatori hanno continuato ad affluire nel piccolo comune di Leggiuno non solo dalla provincia di Varese, ma dalla svizzera, da tutto il nord e centro Italia. La manifestazione ha raggiunto una dimensione non più compatibile con il paese e non volendo snaturare il progetto iniziale trasferendolo altrove, si preferisce lasciare un bel ricordo. Ideato e gestito da Lino Betti con un gruppo affiatato e impegnato di volontari dell’oratorio, l’evento è nato 6 anni fa con lo scopo di creare aggregazione e spirito di collaborazione nelle comunità leggiunese e limitrofa durante il periodo natalizio. Il Sig. Lino Betti ha commentato: “Siamo estremamente dispiaciuti di dover condividere questa notizia. Il successo delle Lucine di Leggiuno è andato ben oltre le nostre aspettative, e siamo orgogliosi di aver contribuito a far vivere la magia de Natale a adulti e bambini per gli ultimi 6 anni. Un immenso GRAZIE va a tutti i volontari, i visitatori e alla comunità leggiunese che ha voluto supportare il progetto negli ultimi anni. Colgo l’occasione per invitare tutti a continuare a cercare comunque occasioni grandi e piccole per vivere la magia delle feste””.