Altro che Leggiuno, arrivano le “lucine di Casbeno”

Una volta c’erano le lucine di Leggiuno, un caso più unico che raro in provincia (ed oltre) di decorazioni natalizie “da vedere”.

Ora le lucine di Leggiuno non ci sono più, ma altri casi sorgono in provincia: abbiamo segnalato già le lucine di Cunardo, ora arrivano anche nella città di Varese, più precisamente nel rione di Casbeno.

E’ in via Daverio, infatti, che è stata avvistata una casa coloratissima e musicale, che da qualche giorno attira la curiosità di molti passanti tra lucine, musiche e persino un vulcano.

A realizzarla è stato Maurizio Ambrosetti, casbenatt da sempre, imprenditore nel giardinaggio: «Noi abbiamo molte palme in giardino e avevamo già deciso tanti anni fa, con mio padre Fulvio , di allestire qualche luce natalizia intorno a una di esse in particolare – spiega Maurizio – Ma è stato dopo la morte della palma che abbiamo deciso di “fare di più” proprio intorno al suo ceppo: in sua memoria abbiamo addobbato 250 metri quadri di giardino con circa 12mila Led, il presepe nel portico, la macchina per la neve, la musica di Natale e persino un vulcano, per la gioia dei miei figli piccoli» il risultato è spettacolare, e sta già facendo parlare di sè.

Diventerà come le lucine di Leggiuno? Qualcuno pensa di si, ma: “Ai posteri l’ardua sentenza”.