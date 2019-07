I Musei civici aperti per tutta l’estate (compreso Ferragosto)

Durante il mese di agosto, i Musei Civici di Castiglione Olona – Palazzo Branda Castiglioni e [MAP] Museo Arte Plastica – saranno regolarmente aperti e visitabili da martedì a sabato con orario 9-12 e 15-18, la domenica e giovedì 15 agosto con orario 10.30-12.30 e 15-18.

Il lunedì i Musei manterranno anche in agosto il consueto turno di chiusura.

Da qualche mese il percorso di visita di Palazzo Branda Castiglioni include anche tre nuove sale recentemente restaurate.

Biglietto d’ingresso valido per entrambi i musei: intero € 3,00 – ridotto € 2,00 per ragazzi 6>12 anni e gruppi oltre 20 persone – ingresso libero per residenti a Castiglione Olona e per bambini sotto i 6 anni. Ad eccezione della domenica, per visitare il Museo Arte Plastica rivolgersi al personale di Palazzo Branda Castiglioni

Informazioni: Ufficio Cultura del Comune di Castiglione Olona, tel. 0331.858301, e-mail cultura@comune.castiglione- olona.va.it