Nathan Fracont si racconta: “Dopo l’estate, il mio primo album”

Il suo ultimo singolo si intitola “Stupido io” e continua a macinare numeri su YouTube e sulle piattaforme streaming. Lui invece è Nathan Fracont, classe 1995, di Varese. Il suo percorso artistico è iniziato il 9 ottobre 2018 con il singolo “Ventitré”, che nel giro di qualche giorno è entrato nella “Viral 100 Italia”, ottenendo in pochi mesi 440.000 streams. Il 15 febbraio 2019 pubblica il singolo “Ci vuole coraggio”, che non delude affatto le aspettative di un pubblico sempre più entusiasta.

Lo abbiamo incontrato per la nostra rubrica Vn Music Corner e ci ha raccontato di lui, della sua passione per la musica e dell’uscita del suo primo disco, prevista per la fine dell’anno. Il 27 agosto sarà tra gli artisti del Lofter Date, il festival di Lucca che sul palco ospiterà anche Gazzelle. “Sono le esperienze che viviamo a renderci ciò che siamo, e con nuove consapevolezza la vita va avanti”, si legge nella sua biografia.

Video di Daniele Aitis e Martina Casalanguida