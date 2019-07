Nicora Garden dona 5000 euro alla Fondazione Ascoli

Un assegno da 5000 euro questa mattina è stato donato da Ambrogio e Vittore Nicora alla fondazione Giacomo Ascoli.

«Un sodalizio tra Nicora Garden e la Fondazione che dura ormai da qualche anno» spiega l’avvocato Marco Ascoli ricevendo l’assegno.



Un’idea nata dai Nicora che hanno lanciato, per il secondo anno consecutivo, un’iniziativa benefica. Durante l’anno, sono state vendute 2.000 piante di ciclamini e di gerbere il cui ricavato è stato consegnato.

La collaborazione è molteplice: Nicora Garden ha allestito la serra bioclimatica del Day Center onco-ematologico pediatrico Giacomo Ascoli, al quinto piano dell’Ospedale Del Ponte. Qui ogni giorno, i bambini si prendono cura e seguono la crescita delle piantine.

«È una gioia consegnare questa somma alla Fondazione Ascoli – ha dichiarato Vittore Nicora – Noi con il nostro modesto contributo li sosteniamo, anche portando le piante nella serra bioclimatica, un luogo bellissimo dove chi ama ristorarsi e ama la vita può trovare benessere in mezzo ai fiori e alle piante».

La Onlus, nata nel 2006 in memoria di Giacomo Ascoli, sostiene la ricerca scientifica per la cura del linfoma pediatrico, e ha recentemente ristrutturato, e restituito ad ASST Settelaghi, un nuovo Day Center all’Ospedale del Ponte al quinto piano. Il prossimo progetto sarà quello di realizzare tre camere, di cui due sterili e una protetta per i bambini più gravi.

«Ringraziamo tutti i nostri clienti che hanno partecipato a questa iniziativa benefica, acquistando i fiori nei nostri centri a Gazzada e a Varese» ha concluso Ambrogio Nicora.