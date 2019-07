Non è mai troppo presto per conoscere il dentista

La salute dei denti e della bocca è una questione molto delicata, e iniziare ad affrontarla in età molto precoce con lo specialista è una scelta innanzi tutto educativa, per i genitori e per i loro figli, e può concretamente aiutare ad evitare dolori peggiori in futuro.

A UN ANNO LA PRIMA VISITA

I pediatri del Bambino Gesù di Roma consigliano di effettuare la prima visita dal dentista già all’età di un anno, anche se non ci sono dubbi da chiarire o problemi da affrontare. Sarà infatti lo specialista a verificare che tutto proceda regolarmente, ma soprattutto a iniziare a instaurare un rapporto di fiducia con il bambino, che inizia a conoscere il medico e l’ambiente in cui opera, per evitare che questo avvenga in modo sereno, e non in presenza di traumi, in modo da non legare necessariamente la figura del dentista alla paura di sentire male.

L’ALLEANZA CON I GENITORI

Le prime visite hanno uno scopo preventivo per il bambino, e informativo per i genitori, che possono ricevere in questi casi le prime informazioni per tutelare la salute dei denti del bambino. E non si tratta solo di una corretta igiene orale, ma anche di evitare abitudini sbagliate, come quelle relative all’uso del ciuccio, oppure, parlando di alimentazione, l’abitudine a somministrare alimenti o bevande zuccherate lontano dai pasti, magari per tranquillizzare il piccolo.

UN CONTROLLO ALL’ANNO

Anche la bocca cresce ed è bene controllarne lo sviluppo. Non solo interventi su carie e traumi, ma più in generale controlli anche sui tessuti molli (gengive, mucose, frenuli labiali e linguali) e poi capire se l’eruzione dentaria procede correttamente e verificare la formazione delle ossa, per individuare con anticipo, ad esempio malocclusioni o eventuali malposizioni dei denti.

Controlli periodici regolari permettono anche al dentista di verificare se le istruzioni impartite per la corretta igiene orale vengono seguite correttamente dal bimbo o se invece è necessario spronarlo o chiarire alcuni passaggi.