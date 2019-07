Oltre diecimila presenze per il primo weekend del RugbySound

Un inizio lento, tranquillo, con i brani più riflessivi e poetici per poi scatenarsi da metà concerto in poi con i grandi successi di 25 anni di carriera. Max Gazzè ha fatto sognare i quasi 4 mila spettatori del RugbySound in una afosa domenica sera di fine giugno.

La terza serata del festival che si svolge all’Isola del Castello di Legnano ha chiuso il primo weekend della kermesse musicale che da 20 anni è un appuntamento fisso dell’estate in tutta la zona grazie ai grandi nomi della musica italiana e internazionale che il RugbySound attira. Sabato erano stati i Subsonica a far saltare e ballare la spianata mentre venerdì era toccato ai ritmi elettronici di The Bloody Beetroots e Nitro.

Questa sera,lunedì, toccherà ai Coma_Cose (duo milanese tra il pop e il rap) e a Gazzelle (pseudonimo del cantautore romano Flavio Bruno Pardini) che porterà sul palco la tradizione cantautorale italiana mixata con le tendenze sonore del momento.