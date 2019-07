Nuovo passaggio pedonale, se ne discute in Consiglio

Consiglio comunale con almeno un paio di argomenti interessanti quello di domani, venerdì 26 luglio. Nella sala consiliare di Villa Castellani, a partire dalle 17.30, si parlerà, tra gli altri punti, del rinnovo della convenzione con la Fondazione Scuola dell’Infanzia di Azzate per il periodo dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2024, e si discuterà di una proposta presentata dal gruppo consiliare “Insieme per Azzate”.

Si tratta della creazione di un passaggio pedonale tra via Colli e via Genova. I consiglieri di opposizione propongono di congiungere le due strade, attraverso un nuovo percorso che passerebbe accanto al parcheggio che si trova sul lato opposto del supermercato Tigros, in via Colli. “Questo faciliterebbe l’accesso alla scuola media, alla palazzina dei servizi sanitari e alle Poste, oltre che all’unico supermercato esistente in paese – spiegano i rappresentanti di “Insieme per Azzate”. Una soluzione semplice e praticabile che favorirebbe i residenti delle vie Genova, Dante, Milano e Torino: un gruppo nutrito di cittadini che oggi, per raggiungere la zona più servita del paese, deve passare dalla provinciale”.