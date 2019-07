Pedone investito al ponte di via Venegoni

Il 118 è intervenuto in codice rosso a Gallarate, per un pedone investito.

(foto d’archivio)

L’incidente è avvenuto alle 16.50 all’uscita del sottopasso della ferrovia in via Venegoni, lato periferia, all’incrocio con via Curioni.

La persona coinvolta è un uomo di cinquant’anni, portato in ospedale a Gallarate in codice giallo, vale a dire ferito ma non in immediato pericolo di vita.

Sul posto anche la Polizia Locale di Gallarate, per i necessari rilievi.

Un’ora dopo, intorno alle 17.40, un uomo di 30 anni è rimasto ferito in via Pegoraro, all’altezza di via Fabbrini (di fronte alla caserma della Guardia di Finanza): si è trattato di uno scontro tra un’auto e una moto. È stato portato anche lui in ospedale in codice giallo.