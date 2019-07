Peruzzo “braccio armato” della nuova Futura Giovani

A 18 anni ha già in bacheca una Cev Cup da comprimaria, ma ora vuole diventare protagonista senza lasciare la città di Busto Arsizio. Virginia Peruzzo 18 anni e mezzo, è la nuova schiacciatrice della Futura Volley Giovani che la ha prelevata dall’altra società cittadina, la Uyba che milita in A1, per irrobustire la squadra che vuole ben figurare anche in A2.

Peruzzo, 1,81 di altezza, comasca di Rovellasca, ha seguito dunque la stessa strada di Benedetta Sartori: primi passi mossi sui campi vicini a casa, chiamata da parte della Uyba e crescita tra il settore giovanile e la squadra di B2 delle Farfalle fino a trasformarsi da prospetto da scoprire a giocatrice interessante da “svezzare” anche in prima squadra. Campionessa provinciale e bronzo tricolore nel 2018, Peruzzo è stata quindi chiamata alla corte di coach Mencarelli per la stagione passata, quella delle Final Four di Coppa Italia, dei quarti di finale scudetto e soprattutto della terza Cev Cup da parte della Unet E-Works con il ruolo di “quarta banda” dietro a campionesse del calibro di Gennari, Herbots e Meijners.

Con la maglia azzurra, Peruzzo ha disputato i mondiali under 18 del 2017 in Argentina, che si conclusero con una meravigliosa medaglia d’oro per l’Italia. Trofeo da aggiungere a quello dell’Otto Nazioni e delle Olimpiadi Giovanili disputate in Ungheria. Ora il passaggio alla FVG agli ordini di coach Lucchini, tappa che può diventare un trampolino di lancio per Virginia, più che mai decisa a sfruttare le proprie possibilità.