Piantone ultimo atto: al via l’abbattimento

Al via i lavori per l’abbattimento del piantone di Via Veratti a Varese. L’appuntamento è per domattina quando si comincerà l’opera ormai non più rinviabile.

La parola fine per questo cedro è stata ormai pronunciata : «Il Piantone – ha affermato Dino De Simone – è parte della storia di Varese. Le sue condizioni ci rattristano, ma dobbiamo guardare avanti. A spingere questa nostra decisione è stato essenzialmente il fattore sicurezza: lasciare ancora a lungo il cedro così come è ora, infatti, potrebbe portare a seri rischi per l’incolumità di quanti passano ogni giorno in via Veratti».

La salute irrimediabilmente compromessa di quello che era un magnifico albero in centro città non ha lasciato altre soluzioni, proprio per garantire la sicurezza di quanti transitano nella zona.

Intanto, lunedì, per permettere i lavori , gli autobus di linea subiranno delle variazioni di percorso. Autolinee varesine fa sapere che tra le 8.30 e le 12.30 nessun autobus potrà transitare da via Veratti. In direzione centro, vengono soppresse le fermate di viale Aguggiari (Grandi), via Veratti 28 e via Veratti (Sacco): si consiglia di utilizzare le precedenti fermate di viale Aguggiari, oppure quella di corso Moro.

In direzione Sacro Monte/Bregazzana/Ippodromo, viene soppressa la fermata di via Veratti (Del Cairo/Piantone): si consiglia di utilizzare la fermata di piazza Beccaria (Inail).