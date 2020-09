Dal Cedro al Ginkgo: il comune si prepara all’arrivo del nuovo Piantone di via Veratti

E’ prevista per dopodomani, giovedì 10 settembre, una riunione operativa tra assessore all’ambiente, tecnici del verde, vicesindaco, comunicazione e lavori pubblici per programmare pulizia e rimozione di ciò che resta del”Piantone” di via Veratti, abbattuto nel luglio del 2019 perchè ormai morto.

Galleria fotografica taglio piantone via Veratti 29 luglio 2019 4 di 11

Si tratta di lavori propedeutici all’arrivo del nuovo piantone: al posto del cedro malato si sta acquistando infatti un Ginkgo Biloba, come era stato ipotizzato tempo fa dall’amministrazione.

La riunione di giovedì 10 serve per programmare la pulizia e rimozione del ceppo, ma anche per risistemare l’arredo urbano nell’area intorno all’albero: «Toglieremo le pietre che sorreggevano il piantone quadrato di roccia, e verrà livellato il terreno – spiega l’assessore all’ambiente Dino De Simone – L’incontro poi servirà ad individuare delle soluzioni progettuali per tutta l’area, e trovare un giusto inserimento all’albero anche nel contesto della via. Pensiamo, per esempio, a delle panchine».

La ricerca dei Ginkgo è a buon punto, ma non è ancora finita: «In questi mesi abbiamo cercato nei piu importanti vivai nazionali degli esemplari che fossero adatti a noi, cioè più di 12 metri di altezza – continua l’assessore all’ambiente – Questa ricerca sta andando a buon fine, ma l’acquisto non è ancora effettuato e, quando l’avremo comprato, pubblicheremo la sua foto sul sito del comune. In ogni caso la scelta è prevista tra poco tempo: abbiamo intenzione di piantarlo a novembre che è un buon mese per la piantumazione, ma ha anche un valore simbolico, visto che è quello in cui cade la festa dell’albero». Una festa anche per la città di Varese: che ha sofferto molto l’abbattimento, pur necessario, dello storico piantone ormai più di un anno fa.