Varese ha un nuovo “Piantone”, ecco il Ginko Biloba

Con la sua foglia a ventaglio dai colori bellissimi in tutte le stagioni, il Ginkgo Biloba è un albero monumentale. «Sarà il nuovo piantone di Varese» afferma l’Assessore Dino De Simone in occasione, questa mattina, della piantumazione in Via Veratti ad un anno dall’abbattimento dello storico Cedro del Libano.

Galleria fotografica Piantato il ginkgo biloba di Varese 4 di 9

«Nella giornata Nazionale degli Alberi che si festeggia proprio oggi, 21 novembre, vogliamo dare ai varesini – continua De Simone – una speranza, una speranza di rinascita».

«Dedichiamo questa giornata a Varese – afferma il Sindaco Davide Galimberti – e la vogliamo a dedicare a tutti coloro che in questi mesi stanno lottando contro questo terribile virus e alla speranza che appena usciremo da questa pandemia si possa ritornare questo luogo an luogo di incontro. La dedichiamo anche a tutte le persone che non ce l’hanno fatta. Questo diventerà un luogo dove, attraverso la natura, si potranno ricordare le persone che ci hanno lasciato»

Il Ginkgo Biloba è una pianta antichissima proveniente dalla Cina e molto longeva, può vivere infatti fino a 3mila anni. E’ molto resistente ed amata dai Giapponesi come simbolo di rinascita, dopo lo scoppio della bomba atomica, infatti, fu l’unico albero a resistere e germogliare nuovamente l’anno successivo.

Le sue foglie di colore verde chiaro in primavera, nella stagione autunnale si colorano d’oro prima di cadere. Può raggiungere grandi altezze, fino a 30 metri ed è capace di assorbire le polveri sottili e inquinanti.