Picnic di Ferragosto al Monastero di Torba, tra giochi e bellezza

Tra gioco, cultura e bellezza: è il picnic di ferragosto al Monastero di Torba per le famiglie con bambini che il prossimo 15 agosto saranno accolti dalle ore 10 nel parco per godere di una giornata di relax e divertimento nello splendido scenario del Monastero di Torba, luogo dal fascino inconsueto e totalmente immerso nel verde.

Come da tradizione, i visitatori potranno utilizzare il grande prato sottostante la torre per fare un picnic in mezzo alla natura (senza accensione di fuochi). Per chi lo desidera, il ristorante interno “La Cucina del Sole” metterà a disposizione – su prenotazione – cestini da picnic.

In particolare ad attendere i bambini divertenti giochi in cui protagonista è l’acqua con uno spazio dedicato anche ai piccolissimi per cui è stata appositamente pensata un’area dedicata ai travasi.

Per tutta la giornata visite guidate a rotazione permetteranno ai visitatori di scoprire la storia millenaria di questo luogo.

In più quest’anno nel pomeriggio, dalle ore 14 e 16 visita guidata al parco archeologico di Castelseprio e alla mostra “Flavia Sebrio”. Visita gratuita nell’ambito del progetto “Longobardi in vetrina”, su prenotazione fino ad esaurimento posti.

Per info costi e prenotare i giochi faitorba@fondoambiente.it oppure 0331 820301.

Per prenotazione cestini: info@lacucinadelsole.it oppure 348 8687196.