Poste lancia il wifi gratuito, nuove cassette e il portalettere a domicilio

Poste Italiane mette a segno tre nuove iniziative in provincia di Varese nel quadro del progetto “Dieci Impegni” rivolto ai piccoli comuni.

Il programma dei “dieci impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall’amministratore delegato, Matteo Del Fante, in occasione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” dello scorso 26 novembre a Roma, e ribadisce la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e l’attenzione che da sempre l’azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul nuovo portale web all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni.

Al via nel Varesotto l’implementazione del wi fi negli uffici postali, la sostituzione delle cassette postali e il nuovo servizio “portalettere a domicilio”.

IL SERVIZIO PORTALETTERE A DOMICILIO

Un vero e proprio Ufficio Postale a domicilio grazie al progetto “portalettere a domicilio”, già attivo nei comuni di Crosio della Valle, Galliate Lombardo, Inarzo, Duno, Orino, Bregano, Osmate, Masciago Primo. Direttamente dalla propria abitazione e senza la necessità di recarsi all’Ufficio Postale, i cittadini dei comuni interessati potranno pagare i bollettini di conto corrente postale, ricaricare le carte PostePay e la scheda SIM del proprio cellulare, inviare raccomandate con ricevuta di ritorno e consegnare i pacchi da spedire (solamente confezioni Poste Delivery Standard). Per prenotare la visita a domicilio del portalettere è sufficiente contattare il numero verde di Poste Italiane, 803.160, visitare il sito www.poste.it oppure intercettare direttamente il portalettere durante il suo giro di consegne.

WI-FI GRATUITO NEGLI UFFICI POSTALI DELLA PROVINCIA DI VARESE

Connettersi alla rete internet degli uffici postali è facile, veloce e gratuito. Basta registrarsi e comunicare il proprio numero di telefono mobile, al quale verrà inviato un messaggio con le credenziali per l’accesso al wi-fi. Da oggi è possibile farlo direttamente dal proprio smartphone, tablet o portatile anche presso gli uffici postali grazie al servizio wi-fi gratuito di Poste Italiane.

NUOVO LOOK ALLE CASSETTE POSTALI

In provincia di Varese Poste Italiane cambia le vecchie cassette postali. Le storiche cassette rosse che dal 1961 arredano le nostre città, anno in cui fu installata la prima cassetta del modello attuale, sono interessate da un programma di restyling, sostituzione e manutenzione straordinaria, che permetterà loro di tornare a splendere del tipico colore rosso fiammante. Le nuove installazioni sono già state effettuate in 4 comuni e coinvolgeranno presto altre realtà del territorio provinciale. In linea con la sua missione sociale, infatti, Poste Italiane ha avviato nelle aree dei Piccoli Comuni il progetto “decoro urbano” che prevede, tra le altre iniziative, la sostituzione e la manutenzione straordinaria delle cassette postali, per riqualificare lo spazio urbano.