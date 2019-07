Prostituzione e porno, in manette i tre sfruttatori

Un ecuadoriano di 22 anni residente a Busto Arsizio e un peruviano di 30 anni domiciliato ad Olgiate Olona sono stati arrestati nei giorni scorsi dai Carabinieri di Stresa con l’accusa di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione esercitata da alcune giovani studentesse all’interno di un appartamento della località piemontese. Insieme a loro è finito in manette anche un uomo di 55 anni, peruviano anche lui e residente a Stresa.

I tre avevano messo in piedi un’organizzazione attraverso la quale attiravano giovani ragazze con la solita promessa di un lavoro in Italia, le prelevavano al loro arrivo all’aeroporto di Malpensa e le privavano della loro libertà, mettendole a lavorare come prostitute all’interno della casa.

Non contenti dei guadagni (le prestazioni costavano dai 60 ai 900 euro) giravano anche film porno e le minacciavano usando una pistola scacciacani che usavano come deterrente di fronte a tentativi di fuga. Grazie all’intervento dei carabinieri le tre giovani venezuelane sono state liberate.