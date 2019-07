Riapre il pontile Belvedere a Gavirate

Si sono conclusi questa mattina, mercoledì 24 luglio, i lavori di manutenzione del pontile sul lungolago Virginia di Gavirate.

«Stamattina abbiamo tolto i sigilli e aperto l’accesso al pontile Belvedere» comunica l’assessore ai lavori pubblici Enrico Brunella.

Come promesso dallo stesso assessore, per l’inizio di agosto l’opera in legno, costruita 12 anni fa, è tornata perfettamente fruibile. Un lavoro, quello per la manutenzione, del corso di circa 20.000 euro.

A chiedere un intervento urgente erano stati alcuni cittadini attraverso i social. Un allarme che aveva allertato l’amministrazione.

Il pontile risultava danneggiato in più punti e pericoloso, in alcuni tratti gli assi erano logorati dal tempo o addirittura assenti.

«Siamo intervenuti subito per sostituire le doghe più danneggiate per garantire una percorribilità sicura a tutti i cittadini e turisti».

Quella del Belvedere è una delle mete predilette da tutti, soprattutto dai più giovani. Infatti grazie alla sua forma e alle due “braccia” che si spingono verso il centro del lago, quando lo si percorre si ha la sensazione di camminare sull’acqua.