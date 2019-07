Ride for Bike a sostegno della Onlus Tommy e Cecilia

L’associazione Amici di Tommy e Cecilia Onlus non si ferma nemmeno durante il periodo estivo e presenta un nuovo progetto. Grazie all’importante collaborazione con Paolo Zanetta, rider della sponda piemontese che quest’anno con la sua maglia sponsorizzerà l’associazione effettuando Three Peaks Bike Race, una gara di bici non supportata su tre importanti valichi di montagna. La gara inizia a Vienna al Castello di Schönbrunn il 20 luglio 2019.

Il traguardo 2019 è a Barcellona. La distanza della gara nel 2019 è di circa 2000 km e consente di terminarla in circa una settimana pianificando il proprio percorso e attraversando: IL Passo dello Stelvio, Il Colle delle Finestre e l’Arcalis, fino a terminare l’avventura appunto a Barcellona all’Arc de Triomf.

Questa importante impresa, verrà seguita nei dettagli passo passo dalla partenza al traguardo tramite i canali social dell’associazione (https://www.amiciditommyececilia.it ) e sarà finalizzata ad una raccolta fondi tramite la piattaforma di https://www.gofundme.com/manage/rideforbike sperando di rendere possibile l’acquisto di una speciale bicicletta inclusiva del noto marchio “HUG BIKE” , la famosa “bicicletta degli abbracci”.

“HUGBIKE® è un tandem differente. Si guida dal sellino posteriore, grazie ad un lungo manubrio. Questo fa sì che il passeggero che siede davanti sia “abbracciato” da chi conduce il tandem, un’opportunità davvero unica di pedalare in tandem, il guidatore siede sul sellino posteriore e “abbraccia” il passeggero, rendendo possibile la pedalata in tutta sicurezza, appositamente pensata per le persone nello spettro autistico che, pur non avendo problemi motori non sono in grado di pedalare. Un invenzione davvero unica e rivoluzionaria che ha permesso già a tante persone con autismo e anche con altre difficoltà, di godersi la possibilità di una pedalata in libertà in bicicletta.

«Il nostro progetto prevede di poter regalare a quante più persone possibili questo sogno, non solo vorremmo acquistare la bicicletta ma vorremmo metterla a disposizione del ufficio turistico di Sesto Calende per tutti coloro che gratuitamente vorranno farsi una biciclettata in compagnia. Non vediamo l’ora di poter provare la nuova bicicletta e vederla in giro per la nostra città, rendendo felici tante famiglie e regalando un opportunità inclusiva».