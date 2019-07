“Rischiamo il posto di lavoro a causa dei treni in ritardo”

L’ennesimo treno in ritardo, la coincidenza persa per un minuto, e l’ansia che sale: anche oggi si arriva in ritardo al lavoro.

Una preoccupazione snervante che tutti i pendolari vivono quotidianamente, e che questa mattina la nostra lettrice Simona ha voluto condividere con noi. Un vero e proprio “grido di aiuto” per una situazione che si ripete con una tale frequenza da far temere per il proprio posto di lavoro.

«Stiamo rischiando i nostri posti di lavoro a causa delle ferrovie – scrive Simona – Le aziende sopportano fino a un certo punto. Per favore siate i nostri portavoce, nessuno ci ascolta! Capiamo che devono fare la manutenzione sui binari, ma i pochi mezzi che mettono a disposizione devono essere puntuali. E invece ogni giorno ci sono problemi sulla linea tra Laveno e Gallarate, spesso e volentieri non funzionano i passaggi a livello, e se il treno tarda di anche solo 1 minuto lo accodano a tutti gli altri e quindi non si riesce neppure a prendere le coincidenze a Gallarate per le altre destinazioni, perché li fanno passare davanti a noi. Aiutateci a farci sentire, io sono disperata».