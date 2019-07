Rissa sulle piste a “Courma“ due varesini nei guai

Pugni, sberle e calci volanti sulle piste da sci a Courmayeur lo scorso 30 marzo.

Nel mezzo della baraonda anche due varesini residenti a Cardano al Campo di 36 e 27 anni e un altro cliente di 31 residente a Legnano, tutti finiti di fronte al giudice di Aosta per rissa aggravata.

I fatti, ricostruiti nel dettaglio dal quotidiano Aostasera nel pezzo a firma Cristian Diémoz, raccontano di un bisticcio nato per i classici “futili motivi“ legati al companatico della violenza, la vodka.

Secondo quanto riportato dal quotidiano valdostano il gruppo di avventori avrebbe raggiunto un locale proprio nelle vicinanze delle piste, il “Super G“.

Arrivati al bar la richiesta di una bottiglia di superalcolico, che i gestori avrebbero preteso di vendere per un prezzo ritenuto elevato: 180 euro la richiesta.

Il gruppo decide di contrattare per un prezzo minore ma gli rispondono picche. Poco dopo ecco tornare i clienti col liquore acquistato in un altro bar della zona: da questo affronto sarebbe nata quella che la stampa locale descrive come la “maxi rissa“ che ha portato all’intervento di carabinieri e al processo che in questi giorni si sta celebrando.

Il pubblico ministero ha chiesto al gip il giudizio immediato che consente l’accesso diretto alla fase dibattimentale saltando le indagini preliminari: rito alternativo che viene concesso quando il quadro probatorio nn necessita di ulteriori approfondimenti.

Le immagini delle telecamere acquisite dai militari del resto parlano chiaro e mostrano – lo si vede nei “frame“ ricavati – palesemente le azioni di contatto violento fra i contendenti.

Alcune delle persone rimaste coinvolte nella rissa hanno alle spalle condanne per reati violenti contro la persona.