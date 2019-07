Ritorna la Festa al lago 2019: cinque serate a tema e occhio rivolto all’ambiente

Tutto è pronto per la Festa al lago 2019: cinque giorni all’insegna di musica, divertimento e ottimo cibo. L’evento organizzato da Proloco Cadrezzate si terrà presso il parco comunale di Cadrezzate con Osmate situato dietro alla chiesa. La festa comincerà giovedì 25 luglio e proseguirà fino a lunedì 29 luglio.

Durante ognuna di queste serate ci sarà lo stand gastronomico a partire dalle 19.30, accompagnato da musica dal vivo per ballare e divertirsi al ritmo di latino-americano, liscio e rock. Ci saranno anche giostre e bancarelle con prodotti a chilometro zero.

Si comincia giovedì 25 luglio con la serata latina a cura di Giovanni Fuego. Venerdì 26 luglio si continuerà con il doppio concerto rock della “Incredible rock band” a fianco degli “Alevation” di Alessandro Ruspini. Come vuole la tradizione, sabato 27 e domenica 28 luglio saranno riservati al liscio con l’orchestra Fabio Mori e Marzio & Lara. Inoltre, domenica lo stand gastronomico sarà aperto anche a pranzo dalle 12.00 alle 14.00 e il pomeriggio i più piccoli potranno divertirsi con giochi d’acqua e di gruppo. Lunedì 29 luglio si finirà in bellezza con un po’ di liscio di Marzio & Lara, subito seguito dallo spettacolo della “Urlo band”.

Il divertimento sarà assicurato anche per i bambini grazie alla baby dance di Milly & Lara e agli spettacoli circensi dei Gabriele Medini.

Pro loco Cadrezzate presta anche molta attenzione all’ambiente. Infatti, anche per questa edizione le specialità preparate dai volontari saranno servite su stoviglie e piatti lavabili e riutilizzabili.

«Si tratta di un’iniziativa – ha fatto sapere Francesco Gatto, socio di Pro loco Cadrezzate – partita con le Ecofeste di circa 8 anni fa e che abbiamo deciso di continuare nonostante il maggior sforzo organizzativo. Stiamo lavorando per raggiungere l’obiettivo plastica zero per l’edizione 2020».