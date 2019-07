Riunione di boxe a Renate con il Panthers Lauri

La Palestra di Ronago riapre i battenti con un’altra splendida serata dedicata al pugilato.

Sabato 20 luglio (ore 21) infatti il Panthers Lauri, in collaborazione con la Ringo Boxe – società gemellata – e con il Boxe Club Riazzino, presenta una manifestazione a carattere internazionale con la disputa dell’eliminatoria del Trofeo delle Cinture WBC ed un confronto tra i Panthers ed una selezione Svizzera aggregata con la Boxe Piacenza e di contorno l’imbattuto peso massimo Svizzero Seid Dzemail contro il Cecoslovacco Radek Geissman sulla distanza delle sei riprese.

Come incontro principale il binaghese Stefano Lucca, dei Panthers di Varese, dovrà vedersela per i quarti di finale del Trofeo delle Cinture WBC con il pugile Romagnolo di Lugo Michael Mainenti sulla distanza delle sei riprese per la categoria dei superwelter.

Subito dopo ci sarà l’incontro dei pesi massimi ed il confronto tra la squadra dei Panthers contro una selezione Svizzera allargata con atleti della Romagna.

Sette incontri tra dilettanti dove spicca il confronto tra i pesi superleggeri Cristopher Papa contro l’esperto Trif Horia del Boxe Club Zurich.

Da segnalare due attese rivincite per le portacolori dei Panthers Beatrice Bernacchi e Miriam Telesca che affronteranno le Piacentine Ilaria Tosca e Jessica Altadonna. Chiude il programma l’incontro di Adam Zaydi, alla ricerca di una vittoria, e dei giovani Lorenzo Vatrano e Simone Riggi, oltre alla sfida dei pesi massimi Marko Jerkic e Ardian Suli.

Questo il programma:

Dilettanti 3×3:

Kg 60 Vatrano Lorenzo (Panthers) vs Kranik Ceraia (Boxe Club Locarno)

Kg 69 Telesca Miriam (Panthers) vs Altadonna Jessica (Boce Piacenza)

Kg 64 Riggi Simone ( Panthers) vs Perzhaku Hysen (Boxe Club Winterthur)

Kg 54 Bernacchi Beatrice (Panthers) vs Tosca Ilaria (Boxe Piacenza)

Kg 64 Zaydi Adam (Panthers) vs Pinna Alex (Boxe Piacenza)

Kg 64 Papa Christopher (Panthers) vs Horia Trif (Boe Club Zurich)

Kg 91 Jerkic Marko (Boxe Club Riazzino) vs Sli Ardian (Boxe Club Locarno)

Professionisti 6X3:

Eliminatoria Cintura WBC pesi superwelter: Lucca Stefano (Panthers) vs Mainenti Michael (BoxeLugo)

Pesi Massimi Dzemaili Seid (Svizzera) vs Geissmann Radek (Cecoslovacchia).