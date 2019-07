Con il Rotary il lago di Varese diventa internazionale

(Foto Facebook – Rotary Varese Ceresio)

Ormai è una tradizione, nel mese di luglio le acque del Lago di Varese vedono protagonisti giovani provenienti da tutto il mondo che si cimentano nel canottaggio grazie a un’iniziativa voluta e organizzata da otto Rotary Club della nostra provincia: RC Busto Arsizio-Gallarate-Legnano-Ticino, RC Sesto Calende-Angera-Lago Maggiore, RC Varese, RC Varese-Verbano, RC Varese-Ceresio, RC Insubriae Malnate, RC Laveno Luino Alto Verbano e RC Tradate. Con loro anche i Rotaract Tradate, Varese Verbano, Laveno Verbano e La Malpensa.

Anche quest’anno quindi dodici ragazze e ragazzi – giunti a Varese domenica 14 luglio e provenienti da Australia, Brasile, Francia, Germania, India, Israele, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Turchia, Ungheria e USA – sono impegnati per quindici giorni in un corso “intensivo” di canottaggio e si allenano ogni mattina sulle acque del Lago di Varese grazie all’assistenza della Canottieri Gavirate, che mette a disposizione le sue strutture e i suoi istruttori.

L’iniziativa, giunta al suo dodicesimo anno, s’inserisce nel Programma Scambio Giovani del Rotary International che offre a ragazze e ragazzi di tutto il mondo, non solo figli di rotariani, l’opportunità di conoscere realtà e culture diverse grazie a periodi di permanenza all’estero di molti mesi, quali gli scambi annuali, o più limitati, come le due settimane del camp di Canottaggio.

Questo Programma Scambio Giovani, che dalla sua costituzione ha impegnato i Rotary Club di tutto il mondo (l’organizzazione è diffusa in 168 paesi per oltre un milione di soci), è sempre stato concepito come il mezzo primario per promuovere la conoscenza e l’amicizia fra i popoli.

Così al pomeriggio e in alcune giornate intere, i soci dei Rotary Club e dell’organizzazione giovanile Rotaract dedicano tempo e passione per rendere questi momenti varesini un’esperienza unica alle ragazze e ai ragazzi del camp, accompagnandoli nella visita alle principali bellezze del nostro territorio. Del resto, la nostra è un’area geografica che, anche nelle precedenti edizioni, ha sempre riscosso grande attenzione e affascinato i giovani protagonisti del camp.

Alle ore di canottaggio si accompagnano poi altri momenti di sport: è il caso del giro del lago di Varese in bicicletta che mette alla prova la resistenza dei giovani e soprattutto quella degli accompagnatori.

I giovani alloggiano a Varese, al Palace Hotel. Il 26 luglio, prima di lasciare il nostro territorio, gareggeranno in una piccola “competizione” sul lago di Varese dando prova dei progressi raggiunti. Alla sera si terrà la cerimonia di premiazione e un incontro con tutti i soci dei Rotary Club sponsor del camp.

Due settimane certamente arricchenti per i partecipanti. Anche quest’anno, alla partenza ci dovremo aspettare baci, abbracci a testimonianza del legame instaurato tra questi giovani di origini, esperienze e cultura così diverse.