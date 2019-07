“Rovineranno la nostra bella piazza per fare un parcheggio”

Ha le ore contate la Piazza della Chiesa di Cavaria con Premezzo. In questi giorni partiranno infatti i lavori per realizzare un parcheggio che andrà radicalmente a cambiare l’aspetto di una piazza pedonalizzata una ventina di anni fa. Un provvedimento che non piace ai residenti della zona.

«Cavaria tra le poche cose apprezzabili aveva appunto Piazza Giovanni XXIII che era utile come punto di aggregazione anche per iniziative estranee all’attività religiose -spiegano alcuni residenti- ma da domani sarà diversa con più autovetture, più inquinamento e minori spazi di vivibilità». Una scelta che non piace dal momento che di questi nuovi parcheggi «fino ad ora nessuno aveva notato la necessità» anche perché «ci sono altri parcheggi, come quello grande e mai pieno di via San Rocco o quello dietro alla Pasticceria Manzoni e l’intera area mercato di Piazza Sandro Pertini».

Così «ci si domanda se, prima di assumere un’iniziativa del genere, non sarebbe stato opportuno sondare l’opinione dei residenti, per vedere se fossero o meno d’accordo con il rifacimento della Piazza e la sua trasformazione -dicono loro-. In un’epoca in cui ci si vanta di dare spazio alle esigenze di democrazia diffusa, non si capisce perché agli abitanti di Cavaria sia stato sottratto il diritto di dire la loro, preventivamente, su un argomento così importante come la trasformazione della piazza principale: Viene il fondato sospetto che si temeva una riposta negativa».