Scalia eliminata in batteria, Martinenghi da record con la staffetta

(Foto Instagram – Federnuoto)

Mattinata ricca a Gwangju, in Corea del Sud, dove si stanno svolgendo i mondiali di nuoto.

Nella notte italiana di oggi, mercoledì 24 luglio, sono scesi in vasca Silvia Scalia e Nicolò Martinenghi.

Silvia Scalia, eliminata al primo turno pochi giorni fa nei 100 dorso, cercava il riscatto nei 50 dorso, ma anche questa volta non sono arrivate buone notizie. Il 28″30 non è bastato per superare il primo taglio e anche nella gara corta l’eliminazione è arrivata al primo turno.

Ha fatto meglio Nicolò Martinenghi, impegnato nella staffetta mista 4×100. Il ranista di Azzate, schierato con Margherita Panzera (dorso), Elena Di Liddo (delfino) e Manuel Frigo (stile libero) è riuscito a staccare il pass per la finale e siglare il nuovo record italiano della specialità: 3:44.38 che vale anche il sesto posto per la finale di oggi (ore 14.50). Possibile che però al posto di Niccolò per la finale ci sia Fabio Scozzoli, impegnato poco prima nell’ultimo atto dei 50 rana.