Si ribalta un’auto sulla provinciale per Creva, soccorse due persone

Incidente stradale a Creva di Luino, lungo la strada provinciale 61. Per cause ancora in fase di accertamento due autovetture (di cui una con targa elvetica) si sono scontrate, nell’urto uno dei veicoli si è ribaltato sulla sede stradale.

L’incidente automobilistico ha coinvolto due persone, una donna di 62 anni e un 77 enne. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso decollato da Como.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno estratto uno dei conducenti e collaborato con personale sanitario per soccorrere i feriti. La strada provinciale è rimasta chiusa al traffico per due ore.

(Foto: Andrea Cusini)